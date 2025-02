Zalewski fa gruppo: a Firenze con l’Inter nonostante l’indisponibilità!

Il recupero di Fiorentina-Inter impone l’inutilizzo della new entry Nicola Zalewski. Il centrocampista polacco, però, non lascia il gruppo e parte alla volta di Firenze lanciando un chiaro segnale.

REGOLE DA RISPETTARE – Domani sera, all’Artemio Franchi di Firenze, l’Inter ripartirà da dove aveva interrotto lo scorso primo dicembre. Ovvero pochi secondi prima dal malore di Edoardo Bove, avvenuto al 17′ del primo tempo, quando la sfida contro la Fiorentina era ancora ferma sullo 0-0. Nel recupero della quattordicesima giornata di Serie A, dunque, Simone Inzaghi dovrà rispettare una serie di norme che ogni partita da riprendere impone. Tra queste c’è l’impossibilità di schierare in campo Nicola Zalewski, l’innesto regalatogli dalla dirigenza nerazzurra nel mercato di gennaio. Ma il giovane, in prestito dalla Roma, pur essendo indisponibile è partito alla volta di Firenze insieme a tutto il gruppo Inter.

Zalewski e la compattezza del gruppo Inter: tutti insieme verso Firenze!

LA SCELTA – Nelle immagini raccolte dai tanti tifosi presenti a Milano, prima della partenza dell’Inter alla volta di Firenze, compare anche Zalewski. Il polacco sarebbe potuto rimanere in città, aspettando il resto della squadra venerdì per poi iniziare a preparare la seconda sfida con la Fiorentina. Eppure in viaggio insieme a tutto il gruppo di Inzaghi c’era anche lui, la new entry che con soli venti minuti alle spalle, in un’unica partita in nerazzurro, può già vantare di aver collezionato un assist. La scelta è dettata certamente dall’importanza di tenere il gruppo unito e compatto e di far integrare al meglio e al più presto anche un nuovo arrivato come Zalewski.