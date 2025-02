Zalewski da sogno, solletico Abraham a de Vrij: pagelle Milan-Inter – CdS

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Milan, dopo aver dominato nella ripresa con tre pali colpiti, un rigore solare non dato e tre reti cancellate. Esordio super di Zalewski e de Vrij il migliore! Le pagelle di Milan-Inter.

PAGELLE – L’Inter ha pareggiato contro il Milan in un pari, che resta ovviamente strettissimo, vista la grande mole di occasioni create nella ripresa contro un Diavolo fortunatissimo che dovrà dire grazie alla Dea bendata ancora una volta. I nerazzurri hanno trovato l’1-1 al 92′, dopo aver colpito tre pali, un rigore netto quanto un palazzo non assegnato e tre gol cancellati (di cui uno abbastanza discutibile). Insomma, un dominio totale! Il Corriere dello Sport ha realizzato le pagelle della partita, dando la palma di migliore in campo tra i nerazzurri a Stefan de Vrij (7 in pagella). Ma una nota di merito va ovviamente a Nicola Zalewski. Sbarcato sabato notte a Milano e dopo 24 ore subito in campo nel derby. Entra e fa subito l’assist decisivo. Non male. Il Corriere gli dà 6,5.

Le pagelle di Milan-Inter 1-1: il peggiore è Calhanoglu

VOTI – Il peggiore dell’Inter nella partita contro il Milan non può che essere Hakan Calhanoglu, che si prende un 5 per la sanguinosissima palla persa sulla trequarti che ha portato in là al gol del vantaggio rossonero. E se l’avesse fatto Kristjan Asllani… Mezzo punto in più ma non sufficienti neanche le prestazioni di Yann Sommer e Henrikh Mkhitaryan. Poi sufficienza garantita per Pavard, Carlos Augusto, Dumfries, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez. Bene Bisseck che si prende un meritato 6,5. Stesso voto per Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno