Zalewski subito titolare in Inter-Fiorentina? L’emergenza – TS

Nicola Zalewski è arrivato sabato scorso e ad una settimana di distanza potrebbe già ottenere la prima titolarità in Inter-Fiorentina. Ecco il motivo per Tuttosport.

OCCASIONE – Claudio Ranieri e prima Daniele De Rossi o Ivan Juric non hanno mai dato questa fiducia a Nicola Zalewski. Per Simone Inzaghi la situazione è diversa, così come la considerazione del calciatore. L’allenatore dell’Inter punta fortemente sull’esterno appena arrivato dalla capitale in prestito con diritto di riscatto a 6.5 milioni di euro. Il polacco potrebbe avere già un’occasione da titolare nella partita contro la Fiorentina. Sulle spalle penderà una responsabilità pesantissima, soprattutto dopo la sconfitta di Firenze di pochi giorni fa.

Zalewski a destra o a sinistra? I problemi di Inzaghi

EMERGENZA – Zalewski potrà godere della chance a causa dei problemi dell’Inter sulle fasce per questo match. Denzel Dumfries è squalificato per la quinta ammonizione rimediata al derby di una settimana fa. Dall’altra parte invece Federico Dimarco sta poco bene e soffre di una lieve febbre. Già a Firenze è entrato nel secondo tempo, ieri ha svolto l’allenamento in solitaria senza unirsi ai compagni. Che sia a destra o a sinistra Zalewski dovrebbe comunque partire dal primo minuto: da capire solamente dove giocherà. Nel caso in cui Dimarco dia segnali positivi il polacco prenderà il posto di Dumfries. È favorito per ora su Matteo Darmian.