Zalewski infortunato! La nota dell’Inter alla vigilia della sfida con la Lazio

Vigilia complicata per l’Inter in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Dopo gli aggiornamenti sulle condizioni di Marcus Thuram e Joaquin Correa, arrivano ulteriori notizie non confortanti sugli esterni nerazzurri. Una nota ufficiale riguardo l’infortunio di Nicola Zalewski.

NUOVO STOP – La brutta notizia di giornata riguarda però Nicola Zalewski. Il nuovo acquisto nerazzurro, arrivato a gennaio e già capace di mettere in mostra le sue qualità nelle prime apparizioni, ha riportato un infortunio muscolare che lo costringerà a fermarsi. A comunicarlo è stata la stessa Inter attraverso una nota ufficiale: “Esami clinici e strumentali per Nicola Zalewski questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista polacco risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.” Uno stop che arriva nel momento meno opportuno, considerata l’emergenza sugli esterni e la fitta serie di impegni che attende i nerazzurri. Zalewski, che aveva convinto Inzaghi per dinamismo e capacità di adattamento, dovrà ora fermarsi e seguire il percorso di recupero indicato dallo staff medico. Con le assenze di Carlos Augusto e Zalewski, Simone Inzaghi si trova a corto di alternative sulla fascia sinistra oltre Federico Dimarco.