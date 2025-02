Zalewski a Firenze (ma solo da tifoso) con l’Inter! Vicinanza e unità

Nicola Zalewski si trova a Firenze con l’Inter nonostante non possa scendere in campo. Il polacco seguirà la squadra da tifoso.

VICINANZA – Zalewski è al seguito dell’Inter, nonostante non possa scendere in campo. Il polacco, arrivato sabato scorso per poi esordire con la maglia nerazzurra nel derby di Milano, è salito sul treno in direzione Firenze e anche sul pullman, che ha portato l’Inter da Coverciano fino allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il giocatore ex Roma, che è giunto all’Inter con la soluzione del prestito con diritto di riscatto, non potrà scendere in campo perché tesserato con il club giallorosso lo scorso primo dicembre. Dunque, Zalewski, insieme ai nuovi acquisti della Fiorentina, potrà dare supporto morale alla squadra senza aiutarla direttamente dal rettangolo verde. Di seguito le formazioni ufficiali del recupero di oggi.

Zalewski disponibile tra 96 ore a Milano: ritorno di Inter-Fiorentina

CONVOCABILE – Se Zalewski salterà il recupero di questa sera, potrà esserci regolarmente lunedì sera quando si giocherà il ritorno al Meazza di Milano. Il match, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, vedrà la presenza dell’ex Roma regolarmente tra i convocati. Poi spetterà a Simone Inzaghi se impiegarlo dal primo minuto o a partita in corso, come già successo brillantemente nel derby.