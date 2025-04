Zalewski, ancora un infortunio in Inter-Cagliari! La situazione

Nicola Zalewski non conosce pace da quando è arrivato a Milano. Alla prima da titolare l’esterno subisce il secondo infortunio, i dettagli.

DETTAGLI – Al minuto 64 del secondo tempo di Inter-Cagliari Nicola Zalewski si è fermato. L’esterno ex Roma si è accasciato a terra prima che Yann Sommer potesse rimettere la palla in campo. Non è la prima volta che il giocatore dà forfait da quando è arrivato a Milano. Anche qualche settimana fa ha avuto un problema e ha saltato più di qualche partita. Stavolta si tratterebbe nuovamente di un infortunio di natura muscolare, maggiori dettagli arriveranno nel post-partita odierno.