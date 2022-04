Zakaria fa progressi per Juventus-Inter: Allegri sceglie i tre in mezzo – Sky

Zakaria non gioca dal 26 febbraio, in casa dell’Empoli, complice un infortunio. Per Juventus-Inter è però pienamente recuperato e il giornalista Aghemo, in collegamento da Torino per Sky Sport 24, anticipa il centrocampo di Allegri per domenica.

RIENTRO? – Dopo oltre un mese Denis Zakaria può scendere in campo e farlo già da titolare in Juventus-Inter. Come riporta Paolo Aghemo, inviato da Torino per Sky Sport 24, le indicazioni dall’allenamento danno lo svizzero in campo dal 1′ domenica sera nel derby d’Italia. Lo scorso 26 febbraio a Empoli ha riportato un problema agli adduttori, che però ora è superato. Il centrocampo, con Zakaria, prevede Manuel Locatelli e Adrien Rabiot come altro interno. Più staccato Arthur, che è tornato solo ieri dopo gli impegni con il Brasile durante la sosta per le nazionali e oggi ha svolto il primo allenamento in gruppo. Motivo per cui è Zakaria il favorito per Juventus-Inter.