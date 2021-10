Zaccagni vede Lazio-Inter? Migliorano le condizioni dall’infortunio

Zaccagni potrebbe tornare a disposizione di Sarri per Lazio-Inter di sabato 16. Il centrocampista sta smaltendo un infortunio ma ha partecipato all’ultima seduta d’allenamento.

SULLA VIA DEL RECUPERO – Una storia postata in tarda serata su Instagram per anticipare il suo ritorno in campo. Mattia Zaccagni, via social, mostra come abbia ripreso ad allenarsi dopo l’infortunio di un paio di settimane fa. Trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra, la diagnosi della Lazio. Il suo obiettivo, a questo punto, è la partita contro l’Inter sabato 16 alle ore 18 all’Olimpico. Da ricordare che in casa biancoceleste, oltre a Zaccagni, c’è da valutare anche Ciro Immobile (vedi articolo).