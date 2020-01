Young oggi primo allenamento: ci sarÃ  a Lecce? Un jolly per Conte – GdS

Young oggi primo allenamento: ci sarà a Lecce? Un jolly per Conte – GdS

Ashley Young ieri pomeriggio è diventato ufficialmente un giocatore di proprietà dell’Inter (vedi articolo). Dopo otto stagioni al servizio del Manchester United, l’esperto calciatore inglese già oggi sarà a disposizione di Antonio Conte per la sfida di campionato contro il Lecce. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

SUBITO A LAVORO – Ashley Young già oggi avrà modo di conoscere i suoi nuovi compagni all’Inter, ritrovare Romelu Lukaku e Alexis Sanchez conosciuti al Manchester United, e mettersi subito a disposizione di Antonio Conte e dello staff tecnico in vista della trasferta di Lecce valida per la ventesima giornata di Serie A. Il calciatore avendo firmato ieri il suo contratto che lo legherà all’Inter almeno fino al termine della stagione, già oggi potrà lavorare a disposizione del tecnico ad Appiano Gentile con la possibilità anche di partire con la squadra. Un vero e proprio jolly a tutto campo a disposizione di Conte: nato centravanti in Inghilterra, nel corso della sua carriera è stato spostato attaccante esterno, fino ad occupare entrambe le fasce di centrocampo e addirittura in difesa, così come utilizzato nelle ultime stagioni al Manchester United.