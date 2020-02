Young mai pericoloso, Padelli sbaglia su entrambi i gol – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle di Inter-Milan indica in Ashley Young il peggiore tra i nerazzurri. Bocciato anche Padelli.

IL PEGGIORE – Il peggiore dell’Inter è Young, che prende 5,5. Non crea mai un pericolo a Conti. Da un giocatore della sua esperienza in un derby c’è da aspettarsi di più.

CHE ERRORI – Voto 5,5 anche per Padelli. Finché c’è il palo a salvarlo, ok. Ma quando la mira dei milanisti si fa ancora più precisa, il sostituto di Handanovic li aiuta in tutt’e due i gol: sul primo sbaglia il tempo d’uscita, sul secondo si tuffa sul primo palo mentre la palla di Ibra sta andando sul secondo.