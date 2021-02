Young in vantaggio a sinistra se la vedrÃ  con Lazzari, Conte predica calma

Young in vantaggio a sinistra se la vedrà con Lazzari, Conte predica calma

Young – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Young probabilmente tornerà a giocare titolare in Inter-Lazio per quanto riguarda la fascia sinistra. Antonio Conte sceglie l’esperienza e chiede personalità per una fascia sinistra ad oggi ancora anonima.

A SINISTRA – Young per esperienza è stato uno dei giocatori più utilizzati da Antonio Conte sulla fascia sinistra, che, ad oggi, non ha ancora un titolare fisso. Conte in questa stagione ha alternato a Ivan Perisic e Matteo Darmian all’esterno inglese, ma nessuno di questi è riuscito a dare una continuità nelle prestazioni e soprattutto in entrambe le fasi, così come dimostrato da Achraf Hakimi sulla fascia opposta, con una crescita costante anche e soprattutto in termini numerici. L’Inter domani affronterà la Lazio, avversario di tutto rispetto soprattutto sulle fasce. Proprio Ashley Young, attualmente in vantaggio rispetto Perisic e Darmian, dovrebbe essere scelto per una maglia da titolare, e se la vedrà con Manuel Lazzari, non proprio un avversario semplice. Conte predica calma e soprattutto personalità sulla fascia sinistra, con una prestazione attenta soprattutto in fase di contenimento.