Young graziato da Rocchi, resta un dubbio su un mano di de Vrij – CdS

Il “Corriere dello Sport” nella sua moviola di Napoli-Inter sottolinea che Rocchi grazia Young dal secondo giallo. C’è un dubbio su un tocco di de Vrij.

MANCATO ROSSO – Deciso Rocchi sul primo giallo a Young. Il nerazzurro arriva in ritardo su Politano, col pallone già andato via. Ventidue minuti dopo ancora un duello tra i due: l’italiano allunga la gamba e anticipa l’avversario, che cercando il pallone gli colpisce il piede. Da giallo, e sarebbe il secondo. Rocchi si snatura un po’ e gestisce la situazione. La prova del nove? Tre minuti dopo de Vrij commette fallo su Mertens e arriva l’ammonizione. Che è una forzatura.

DUBBIO MANO – Il Napoli chiede un fallo di mano di de Vrij su pallo e in area dell’Inter. Dal VOR (Video Operation Room) arriva solo un silent check da parte di Valeri. Il dubbio è sul movimento dell’avambraccio sinistro. Il pallone non sembra cambiare giro, la pelle che si increspa evidenzia un tocco anche se il braccio sembra in posizione naturale. Insomma, un rebus…