Young giÃ  in condizione, pronto al debutto in Inter-Cagliari – CdS

Young già in condizione, pronto al debutto in Inter-Cagliari – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport”, Ashley Young potrebbe già scendere in campo dal primo minuto in Inter-Cagliari. L’esterno arrivato la scorsa settimana, infatti, dovrebbe prendere il posto di Antonio Candreva – squalificato dopo il cartellino giallo preso contro il Lecce – sull’out di destra.

PRIMA DA TITOLARE – Ashley Young si prepara per il possibile debutto in Inter-Cagliari. Danilo D’Ambrosio è infatti recuperato, ma le sue condizioni non sono ancora al top, mentre Antonio Candreva è squalificato a causa del cartellino giallo rimediato nella trasferta pareggiata contro il Lecce. Ecco che allora è lui l’indiziato numero uno per scendere in campo dal primo minuto sulla fascia destra, a dispetto di Valentino Lazaro che ha ormai la testa al mercato.

CONDIZIONE – Young sta lavorando da tre giorni ormai ad Appiano Gentile. Non ha giocato molto in stagione, ma ha comunque collezionato un totale di 18 presenze tra Premier League, Europa League, FA Cup e Coppa di Lega. Come confermato anche da Ole Gunnar Solskjaer, il giocatore si è allenato sempre con intensità ed è in condizione per affrontare subito i novanta minuti alla prima in nerazzurro. Il suo arrivo a gennaio sarebbe dovuto servire ad ampliare la batteria degli esterni a sinistra, ma il debutto avverrà sulla fascia destra, il suo ruolo naturale.