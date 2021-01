Young e Perisic per la fascia sinistra ma Darmian scalpita: la situazione

Perisic – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Juventus, pochi dubbi di formazione per Antonio Conte per quanto riguarda la formazione titolare. Uno solo in particolare riguarda la fascia sinistra, con Young al momento in vantaggio sugli altri.

FASCIA SINISTRA – Inter-Juventus, Ashley Young al momento è il preferito da Antonio Conte per una maglia da titolare ma attenzione però alla concorrenza di Ivan Perisic. La fascia sinistra è uno dei pochi dubbi che si porta il tecnico italiano nelle ultime ore, considerando inoltre la presenza anche di Matteo Darmian, alla settima panchina consecutiva. L’italiano non è sceso in campo neanche in Coppa Italia contro la Fiorentina, al suo posto l’esterno croato che non ha brillato particolarmente, anzi. Da quella stessa l’Inter dovrà stare attenta alle manovre offensive di Federico Chiesa, che sta attraversando un buon momento in bianconero con già cinque reti realizzate in Serie A.