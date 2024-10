Young Boys-Inter, le ultime dall’allenamento: due a sorpresa in campo!

Anche l’allenamento alla vigilia di Young Boys-Inter è terminato per la squadra di Simone Inzaghi. Sul campo degli avversari compaiono due giocatori inattesi.

ALLENAMENTO – Tornano ad accendersi i riflettori sulla Champions League, alla vigilia di Young Boys-Inter. La squadra di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare gli svizzeri, domani sera, per la seconda sfida europea della stagione. I nerazzurri, arrivati in mattinata a Berna, oggi pomeriggio hanno preso confidenza con lo Stadio Wankdorf, dove gli attenderà una partita non particolarmente semplice. Il primo ostacolo per gli interisti sarà certamente il manto sintetico del terreno di gioco, al quale non sono abituati. A seguire anche la stanchezza dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma e le assenze importanti tra centrocampo e difesa. Mister Inzaghi, in conferenza stampa, ha affrontato tutti questi punti, prima di accompagnare i suoi ragazzi nell’allenamento di rifinitura alla vigilia di Young Boys-Inter.

Young Boys-Inter, le novità dall’allenamento a Berna

DUE INATTESI – Lo stesso Inzaghi ha evidenziato l’importanza di questa sessione di lavoro, che i nerazzurri hanno terminato da pochi minuti. Nell’allenamento alla vigilia di Young Boys-Inter, infatti, il mister ha tenuto sotto la lente d’ingrandimento Piotr Zielinski, di rientro dall’infortunio e nuovamente a disposizione. Ma a sorpresa sul prato sintetico dello Stadio Wankdorf oggi pomeriggio sono comparsi anche due giocatori inaspettati. Si tratta di Joaquin Correa e Tomas Palacios, entrambi assenti nella lista Champions League dei nerazzurri. Probabilmente l’attaccante e il giovane difensore si sono uniti al gruppo di Inzaghi per restare in allenamento. Soprattutto in vista della prossima importante sfida di campionato contro la Juventus, e tenendo in considerazione che i nerazzurri resteranno a Berna fino a giovedì.