Young Boys-Inter, Taremi dal 1′? La probabile formazione

Young Boys-Inter sarà la terza sfida di questa Champions League per i nerazzurri: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Young Boys–Inter si disputerà nella giornata di mercoledì 23 ottobre alle ore 21: la formazione allenata da Simone Inzaghi è alla ricerca della seconda vittoria nel torneo dopo quello contro la Stella Rossa. In quella circostanza, i nerazzurri superarono la squadra serba con un netto 4-0, trovando la rete con maggiore concretezza rispetto a quanto manifestato in altre occasioni in questa stagione. Ora l’obiettivo è quello di confermare il buon periodo attuale, caratterizzato da sole vittorie dopo il derby perso contro il Milan per 1-2, con un successo che possa essere di buon auspicio per il match di cartello contro la Juventus di domenica.

Young Boys-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Young Boys-Inter, il tecnico Inzaghi dovrebbe effettuare varie modifiche nell’11 iniziale in considerazione delle fatiche dell’Olimpo contro la Roma e del successivo impegno contro la Juventus. In tal senso, il piacentino dovrebbe impiegare Yann Bisseck e Mehdi Taremi dal primo minuto, con Benjamin Pavard e Lautaro Martinez che dovrebbero partire dalla panchina. A centrocampo, invece, sarà difficile immaginare qualche cambiamento alla luce dei 3 infortuni che hanno colpito tale reparto negli ultimi giorni. Hakan Calhanoglu non sarà rischiato nella gara contro gli svizzeri, mentre Kristjan Asllani e Piotr Zielinski non sembrano ancora nelle condizioni di recitare un ruolo dal primo minuto nella sfida.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Carlos Augusto, Frattesi, Barella, Mkhitaryan; Taremi, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.