Young Boys-Inter sul sintetico, l’esperto: «Paura? Normale averne»

L’Inter contro lo Young Boys giocherà su un campo in sintetico. A parlare di questa problematica l’esperto preparatore atletico Tognaccini.

UN PROBLEMA – L’Inter questa sera giocherà sul sintetico di Berna contro lo Young Boys in Champions League. Una partita insidiosa anche per il terreno del Wankdorf Stadion. Ecco perché Simone Inzaghi ha scelto di fare la rifinitura proprio in Svizzera. A parlare dei rischi il dottor Daniele Tognaccini, storico preparatore del Milan. Le sue parole: «Anche se i campi sintetici attuali, quelli di ultima generazione sono migliori rispetto al passato, rimangono molto differenti da quelli normali. Il fisico dell’atleta è sollecitato sotto l’aspetto elastico e traumatico in maniera diversa. I muscoli quando sono attivi vibrano e su un campo sintetico le frequenze di queste vibrazioni sono quattro-cinque volte superiori. Di conseguenza, tutto il sistema di controllo del corpo va a farsi friggere. E non solo, c’è anche il post… Chiaramente i muscoli che possono essere sollecitati in maniera diversa, le articolazioni come il ginocchio e soprattutto la schiena che viene molto stressata».

Young Boys-Inter sul sintetico: Tognaccini commenta una scelta di Inzaghi

ALLENAMENTI – Poi sulla scelta di Inzaghi di fare la rifinitura a Berna, Tognaccini ha concluso dicendo: «Potersi allenare per tre quattro volte su un campo sintetico può già preparare il fisico a un impatto diverso e diminuire le problematiche che possono emergere. I club oggi sono dotati degli strumenti giusti per fare i controlli successivi alla partita e fare valutazioni soggettive sui vari calciatori».

Fonte: Tuttosport – Federico Masini