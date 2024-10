Young Boys-Inter, Oliver l’arbitro in Champions League: la designazione

Young Boys-Inter si giocherà mercoledì alle 21 allo stadio Wankdorf: l’UEFA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la prima giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025: ci sarà Oliver della federazione inglese.

LA DESIGNAZIONE – L’UEFA ha reso nota la designazione arbitrale per la sfida di Champions League tra Young Boys e Inter, valida per la prima giornata della fase campionato dell’edizione 2024-2025. A dirigere l’incontro, in programma mercoledì 23 ottobre alle ore 21:00 presso lo Stadio Wankdorf di Berna, sarà l’arbitro inglese Michael Oliver, una figura di grande esperienza internazionale. Ad assistere Michael Oliver saranno i suoi connazionali Stuart Burt e Simon Bennett come assistenti, mentre il quarto uomo sarà Darren England. Al VAR, invece, ci sarà Paul Tierney, anch’egli inglese, assistito da Neil Davies. Oliver, classe 1985, Ha già diretto numerosi incontri di alto profilo sia nelle competizioni europee che in Premier League. Il suo curriculum internazionale parla chiaro: Oliver è stato scelto per partite di grande rilievo, tra cui scontri decisivi di Champions e Europa League, confermandosi una garanzia in ambito europeo.

ARBITRO YOUNG BOYS-INTER (mercoledì 23 ottobre ore 21)

CHAMPIONS LEAGUE – 3ª GIORNATA FASE CAMPIONATO

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Assistenti arbitrali: Stuart Burt e James Mainwaring (Inghilterra)

Quarto ufficiale: Andrew Madley (Inghilterra)

Arbitro VAR: Stuart Attwell (Inghilterra)

Assistente VAR: Peter Bankes (Inghilterra)