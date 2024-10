Young Boys-Inter, Magnin in conferenza stampa: ora e programma

Il tecnico dello Young Boys, Magnin, domani alla vigilia della partita di Champions League tra Young Boys e Inter è atteso in conferenza stampa. L’orario.

CONFERENZA MAGNIN – Lo Young Boys è pronto per accogliere nella sua città l’Inter in occasione della terza partita di Champions League. Gli svizzeri, ancora a zero punti dopo le sconfitte contro Aston Villa e Barcellona, proveranno ad impensierire i campioni d’Italia. Domani, martedì 22 ottobre, Joel Magnin andrà in conferenza stampa alle ore 12.15 dal centro sportivo di Wankdorf a Berna in compagnia di un giocatore che verrà definito nelle prossime ore. Simone Inzaghi lo seguirà nel pomeriggio. Inter-News.it seguirà la conferenza stampa a partire dalle ore 12.00 per non perdere nulla della vigilia.

Young Boys-Inter, conferenza stampa Magnin e programma degli svizzeri

ULTIME – Prima della conferenza stampa di Magnin per presentare Young Boys-Inter, gli svizzeri terranno il proprio allenamento della vigilia (la famosa rifinitura) alle 10.00 presso il centro sportivo di Wankdorf a Berna. Gli svizzeri, nell’ultima uscita di campionato, hanno ritrovato una vittoria che mancava in campionato da un mese. Battendo il Lucerna per 2-1, la squadra di Magnin è salita a quota nove punti in classifica, respirando un po’ e togliendosi dall’ultima piazza del campionato svizzero.