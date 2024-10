Young Boys-Inter, Inzaghi studia il turnover: la probabile formazione

L’Inter, in vista della trasferta contro lo Young Boys nella terza giornata di Champions League 2024-2025, dovrà gestire le forze considerati gli impegni in calendario, ma soprattutto alcune assenze significative. Nell’ultima sfida contro la Roma, infatti, Simone Inzaghi ha perso sia Francesco Acerbi che Hakan Calhanoglu. Recupero importante per Piotr Zielinski, che però andrà in panchina. Ecco la probabile formazione dell’Inter.

TANTE ASSENZE – L’Inter si prepara ad affrontare lo Young Boys nella terza giornata della fase campionato della nuova UEFA Champions League 2024-2025, con l’obiettivo di consolidare il proprio percorso europeo. Dopo il pareggio senza reti contro il Manchester City e la schiacciante vittoria per 4-0 contro la Stella Rossa, i nerazzurri puntano a conquistare altri tre punti nella trasferta di Berna, ma devono far fronte a diverse assenze chiave. Simone Inzaghi deve gestire un’emergenza infortuni che condiziona le sue scelte. Hakan Calhanoglu, colonna portante del centrocampo interista, è indisponibile a causa di un infortunio rimediato contro la Roma. A lui si aggiungono le assenze di Francesco Acerbi, anch’egli fuori per un problema muscolare, e Kristjan Asllani, che non sarà della partita. Un altro assente di lungo corso è Tajon Buchanan, il quale non ha ancora recuperato.

UN RECUPERO – Una buona notizia, però, arriva da Piotr Zielinski, partito con la squadra in aereo, anche se non è ancora in condizioni di partire titolare. La rosa ridotta obbliga Inzaghi a fare affidamento su alcune seconde linee e a sfruttare il turnover, con un occhio rivolto anche al prossimo importante impegno di campionato contro la Juventus.

Young Boys-Inter, le scelte di Inzaghi e il turnover ragionato

IN DIFESA – a formazione prevista per il match contro lo Young Boys vedrà l’Inter scendere in campo con il consueto modulo 3-5-2. Yann Sommer sarà confermato tra i pali anche se nelle ultime ore si è parlato di una possibile chance per Josep Martinez. Stefan de Vrij chiamato a sostituire Acerbi al centro della difesa. Ai suoi lati, Alessandro Bastoni e il giovane Yann Aurel Bisseck dovrebbero completare il reparto arretrato, con quest’ultimo a prendere il posto di Benjamin Pavard. Sugli esterni, Denzel Dumfries e Carlos Augusto dovrebbero partire titolari, permettendo a Matteo Darmian e Federico Dimarco di riposare in vista della sfida con la Juventus.

CENTROCAMPO E ATTACCO – Le scelte sono limitate, e dunque spazio agli “stakanovisti” Nicolò Barella, Davide Frattesi e Henrikh Mkhitaryan, che dovranno reggere l’urto in mediana nonostante l’assenza di Calhanoglu. In attacco, Inzaghi sembra orientato a schierare la coppia formata da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, entrambi tenuti a riposo nell’ultima giornata di Serie A. Di seguito la probabile formazione dell’Inter per la sfida di domani

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.