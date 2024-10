Young Boys-Inter, c’è la prima mossa certa: Inzaghi svela un titolare

Le lancette scorrono veloci verso Young Boys-Inter di domani sera. L’undici nerazzurro che scenderà in campo è ancora avvolto dal mistero, ma intanto Simone Inzaghi svela uno dei titolari.

NOVITÀ ALLA VIGILIA – Mancano poco più di ventiquattro ore al rientro in campo della squadra di Simone Inzaghi. Alle ore 21.00 di domani sera lo Stadio Wankdorf di Berna accenderà le sue luci per ospitare Young Boys-Inter, la seconda sfida del nuovo campionato di Champions League per le due avversarie. Alla vigilia del match europeo alcuni protagonisti fanno sentire la propria voce, caricando l’ambiente e svelando alcune carte. A mostrare convinzione, attraverso le sue dichiarazioni, è stato Yann Aurel Bisseck, a sbilanciarsi su alcune scelte di campo, invece, l’allenatore Inzaghi, entrambi presenti in conferenza stampa. Proprio seduto al tavolo, di fronte ai giornalisti, infatti, l’allenatore piacentino ha lanciato la notizia della titolarità certa di uno dei suoi uomini. Scopriamo di chi si tratta.

Young Boys-Inter, Inzaghi compone il suo puzzle partendo da un nerazzurro

ASSENZE – La squadra di Simone Inzaghi questa mattina è stata costretta a raggiungere Berna con qualche assenza di troppo, ed anche pesante. Dalla trasferta romano all’Olimpico, infatti, sono usciti più che acciaccati Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, che si aggiungono ai già infortunati Kristjan Asllani e Tajon Buchanan. Sono questi i quattro nerazzurri ad essere rimasti a Milano, al contrario di Piotr Zielinski, recuperato in tempo per Young Boys-Inter.

CARTA SVELATA – Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League, Inzaghi ha fatto sapere che gran parte delle sue valutazioni legate all’undici titolare sono ancora in corso. Di certo le assenze e la mole di impegni nerazzurro non aiutano nel creare un quadro generale definito. Tuttavia, il mister ha già una certezza per Young Boys-Inter ed ha voluto svelarla alla stampa. Come si evince chiaramente dalle dichiarazioni di Inzaghi, infatti, Davide Frattesi sarà uno dei titolari che domani sera scenderà sul campo sintetico del Wankdorf di Berna. Adesso non resta che attendere ulteriori novità, che certamente arriveranno dopo l’allenamento della vigilia che si sta tenendo in questi minuti.