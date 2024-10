Young Boys-Inter, Inzaghi con 7 cambi! Deciso il trio in mezzo – CdS

Questa sera Young Boys-Inter, match valido per la terza giornata di Champions League. Rispetto alla trasferta di Roma, Inzaghi vara sette cambi dall’inizio. La probabile formazione.

CAMBI – Sarà un’Inter nuovamente cambia quella che questa sera scenderà in campo in Champions League. Proprio come la Stella Rossa, Simone Inzaghi cambierà tanti uomini per far fronte ai tanti impegni ravvicinati e per tenere tutti sul pezzo. D’altronde la partita a Berna contro lo Young Boys arriva tre giorni dopo la dura trasferta di Roma e tre giorni prima dell’attesissimo derby d’Italia contro la Juventus, ieri peraltro sconfitta meritatamente in casa dallo Stoccarda. Diversi dunque in cambi previsti sul sintetico di Berna, campo sicuramente ricco di insidie, come anche confermato dal noto preparatore atletico Tognaccini. In attacco si va verso la coppia Taremi-Arnautovic, con Lautaro Martinez e Thuram dalla panchina.

La probabile formazione di Young Boys-Inter, Inzaghi ruota!

Turnover corposo per Inzaghi stasera in occasione di Young Boys-Inter. Fuori tanti tanti titolari, dalla già citata Thu-La, fino ad Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Matteo Darmian. Ovviamente out gli infortunati Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi e anche Kristjan Asllani. Mentre recupera Piotr Zielinski. Per il resto, i sei cambi vedranno in campo dal primo minuto: de Vrij al centro della difesa, Bisseck come braccetto mancino, Carlos Augusto e Dumfries ai lati, Frattesi in mezzo al campo più la coppia Taremi-Arnautovic. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.