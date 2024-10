Young Boys-Inter, consueto pranzo UEFA: presenti Marotta e altri dirigenti

In vista del match di Champions League di questa sera tra Inter e Young Boys, si è svolto il tradizionale pranzo UEFA che riunisce le dirigenze dei club protagonisti delle competizioni europee. A rappresentare i nerazzurri a Berna sono stati il presidente Giuseppe Marotta e altri dirigenti nerazzurri.

INSIEME – Il pranzo UEFA, come consuetudine, è un momento formale e conviviale che precede ogni partita di Champions League, permettendo ai rappresentanti delle società di incontrarsi in un contesto di cordialità e rispetto reciproco, lontano dalla tensione agonistica che inevitabilmente caratterizzerà la sfida sul campo questa sera in Young Boys-Inter. All’evento erano presenti anche i dirigenti dello Young Boys, padroni di casa, che hanno accolto con calore la delegazione italiana. Tra i nerazzurri, oltre il presidente, presenti anche l’amministratore delegato Alessandro Antonelli e il vicepresidente Javier Zanetti, accompagnati da altri membri dello staff dirigenziale. Il clima è stato, come previsto, all’insegna della cordialità, con scambi di vedute su temi calcistici e sportivi in generale, ma anche con l’occasione di celebrare il prestigio della competizione.

Young Boys-Inter in campo questa sera

CHAMPIONS LEAGUE – L’Inter arriva a questo appuntamento europea con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel girone e guadagnare punti preziosi in vista della qualificazione agli ottavi. La sfida con lo Young Boys, pur non rappresentando un ostacolo insormontabile per la squadra di Simone Inzaghi, resta comunque delicata, considerando anche l’atmosfera calda dello Stadion Wankdorf, dove i tifosi svizzeri sono pronti a sostenere con entusiasmo la loro squadra, nonostante le difficoltà di inizio stagione. Dopo il pranzo, la delegazione nerazzurra ha concesso qualche foto ai tifosi italiani presenti sul posto, prima di ritirarsi per le ultime fasi di preparazione al match serale. Il fischio d’inizio è fissato per le 21:00 e sarà una partita fondamentale per l’Inter, che punta a proseguire il proprio cammino in Champions League con una prestazione solida e convincente.