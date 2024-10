Yildiz, Thiago Motta verso una clamorosa scelta per Inter-Juventus – Sky

Thiago Motta propende verso una possibile clamorosa scelta per quanto riguarda la sua formazione in Inter-Juventus. Lo riporta Paolo Aghemo di Sky Sport, che presenta uno scenario che vedrebbe protagonista il numero 10 bianconero Kenan Yildiz

VERSO UNA CLAMOROSA DECISIONE – Thiago Motta sa che non può lasciare nulla al caso per Inter-Juventus di questa sera. Così come, chiaramente, il suo omologo Simone Inzaghi. Il tecnico italo-brasiliano studia le sue scelte anche alla luce delle diverse assenze in rosa. Una di queste riguarda il suo numero 10 Kenan Yildiz, su cui potrebbe arrivare una clamorosa decisione. Se fino a ieri il turco sembrava essere un sicuro titolare, dopo l’ultimo allenamento sembra che Thiago Motta sia orientato a escluderlo e non schierarlo in campo dal primo minuto. Il tutto anche a causa del recupero di Timothy Weah, che potrebbe prendere il suo posto a sinistra.

Thiago Motta pronto a schierare il 4-2-3-1 per Inter-Juventus, ma senza Kenan Yildiz

TRIDENTE DIETRO LA PUNTA – Nel suo 4-2-3-1 per Inter-Juventus, Thiago Motta è quindi orientato a schierare proprio lo statunitense Timothy Weah sulla sinistra, con Nicolò Fagioli al centro e Francisco Conceicao a destra. Il ballottaggio per Kenan Yildiz è proprio con quest’ultimo, sebbene il tecnico bianconero sia maggiormente orientato nel scegliere il portoghese dal primo minuto. Una scelta che avrebbe del clamoroso, dal momento che proprio il turco è il giocatore su cui il club bianconero vuole puntare maggiormente, con tanto di maglia numero 10 consegnatagli a inizio stagione. E lasciarlo fuori in una sfida importante come quella contro i nerazzurri sarebbe sicuramente una decisione importante da parte del tecnico.