Yildiz, un dubbio per Inter-Juventus. Da lui dipende il centrocampo – CdS

Il nome di Kenan Yildiz crea qualche grattacapo di formazione a Thiago Motta in vista di Inter-Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, in base al suo schieramento in campo saranno adattate anche le scelte al centro.

INCOGNITA RUOLO – Nella formazione di Thiago Motta per Inter-Juventus non mancherà di sicuro il turco Kenan Yildiz. Dopo aver ereditato la maglia numero 10 del club bianconero, il giocatore non ha ancora particolarmente brillato in questo inizio di stagione. Ottenendo, però, un elevato minutaggio in campo. Anche per la sfida di domenica non ci sono grossi dubbi sul suo impiego dal primo minuto. Ma qualche grattacapo ce l’ha il suo posizionamento in campo. Thiago Motta vorrebbe infatti continuare a schierarlo come attaccante esterno sulla fascia, ma il dubbio è se non possa rendere di più al centro del gioco, sulla trequarti. Se così fosse, restano da capire, poi, le scelte sulla sinistra e in mezzo al campo.

Kenan Yildiz, incognita sul ruolo per Inter-Juventus. In due pronti per una maglia da titolare

SCELTE A CENTROCAMPO – Per quanto riguarda la sua mediana per Inter-Juventus, Thiago Motta non ha alcun dubbio. A partire titolari saranno Manuel Locatelli e Kheprén Thuram, schierati davanti alla difesa. Il grande dubbio resta sulla trequarti. La prima opzione vede Kenan Yildiz come attaccante esterno a sinistra (confermato Francisco Conceicao a destra, dove per i nerazzurri agirà Federico Dimarco), e a quel punto a giocarsi una maglia da titolare sulla trequarti sarebbero Nicolò Fagioli e Weston McKennie. Se invece Thiago Motta decidesse di spostare Yildiz al centro, dietro a Dusan Vlahovic, sulla sinistra è pronto il ballottaggio fra Weah e Mbangula. Insomma, se per la difesa le scelte del tecnico bianconero sono praticamente decise, per quanto riguarda centrocampo e trequarti restano ancora dei dubbi da risolvere. Che ruotano tutti attorno a Kenan Yildiz.

Fonte: Andrea Losapio, Corriere dello Sport