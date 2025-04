Yamal fa cifra tonda con l’Inter: domani brucerà una tappa a Barcellona

Lamine Yamal fa parlare di sé dentro e fuori dal campo. Il giovane attaccante spagnolo dimenticherà difficilmente la sfida di Champions League contro l’Inter, che segnerà un traguardo con la maglia del Barcellona.

ESTRO E TALENTO – Un taglio di capelli particolare, come lo è anche la tonalità di biondo, che non passa di certo inosservata. Un look appariscente, degno dell’estro e del talento che vive nel corpo di un calciatore giovanissimo ma praticamente già fatto e formato. Lamine Yamal è così, e non fa neanche nulla per nasconderlo. Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter sono un chiaro esempio della sicurezza che ha di sé. Forse anche fin troppa, per certi versi, quando si rischia di scivolare nella presunzione.

L’Inter fa fare cifra tonda a Yamal: un traguardo col Barcellona

IL NUMERO – I numeri alla fine, però, danno ragione a Yamal. Un classe 2007 che ha scalato in fretta le gerarchie del Barcellona, rivelandosi uno dei talenti più promettenti della sua generazione e conquistandosi la scena blaugrana. Fresco di eccentrici festeggiamenti dopo la conquista della Coppa del Re, l’attaccante spagnolo non mancherà ovviamente all’appuntamento dal primo minuto contro l’Inter. Ed è proprio nella semifinale d’andata di Champions League che Yamal brucerà un’altra tappa della sua carriera: le 100 presenze in carriera con la maglia del Barcellona. Una cifra tonda incredibile, considerando i soli diciassette anni del calciatore.