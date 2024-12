Xabi Alonso con un solo dubbio per Bayer Leverkusen-Inter – TS

Xabi Alonso è alle prese con un dubbio da sciogliere in mattinata per Bayer Leverkusen-Inter. Il tecnico spagnolo sembra già avere, comunque, le idee chiare.

ULTIME – Alla Bay Arena, sfida affascinante tra gli ultimi campioni di Germania e i campioni d’Italia in carica. Bayer Leverkusen-Inter, oggi, rappresenta una partita di cartello della Champions League, che si appresta ad aprire la sua sesta giornata della fase campionato. In classifica sono molto vicine, tedeschi a 10 punti, nerazzurri a 13. Entrambe possono ambire concretamente alla qualificazione diretta verso gli ottavi di finale. Ecco perché la sfida di questa sera sarà molto indicativa. Se Simone Inzaghi ne dovrebbe cambiare cinque rispetto al successo in campionato col Parma, Xabi Alonso ha un solo vero dubbio di formazione e riguarda l’attacco.

La probabile formazione per Bayer Leverkusen-Inter

IL DUBBIO – Anche ieri in conferenza stampa, Xabi Alonso è stato sibillino sulle condizioni fisiche di Patrick Schick, rimandando il tutto al provino che si terrà in mattinata. L’attaccante ceco, fuori per un problema alla coscia sorto durante il match di coppa contro il Bayern Monaco, ieri ha svolto l’allenamento in gruppo e quindi sta decisamente meglio. Ma la sua presenza rimane ancora da decidere. Se non dovesse farcela pronto nuovamente l’inglese Nathan Tella. Questa la probabile formazione per Bayer Leverkusen-Inter.

(3-5-2): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié, Frimpong, Palacios, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Tella, Wirtz.