Xabi Alonso in conferenza stampa alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter: l’orario!

Xabi Alonso parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter, sfida valevole per la sesta giornata di Champions League. Definito l’orario.

CONFERENZA XABI ALONSO – Xabi Alonso alla vigilia della sesta partita di Champions League contro l’Inter andrà in conferenza stampa alle ore 14.30 dalla BayArena, dove il Bayer Leverkusen giocherà martedì 10 dicembre alle ore 21. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 14:15, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Il tecnico basco sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media.

SFIDA – Il Bayer Leverkusen affronta l’Inter sulle ali dell’entusiasmo, data la vittoria agli ottavi di finale della Coppa di Germania contro il Bayern Monaco. La squadra di Xabi Alonso occupa al momento la sesta posizione in classifica nel girone unico della Champions League, risultando essere momentaneamente tra le qualificate agli ottavi di finale della competizione. Per i tedeschi tre successi, tra cui anche quello casalingo contro il Milan per 2-1, un pareggio e una sconfitta netta contro il Liverpool per 4-0. Ora l’Inter di Simone Inzaghi, seconda in classifica con 4 vittorie e un pareggio. L’esame più importante per la squadra allenata dal tecnico basco sta per essere affrontato. Per entrambe le compagini si tratterà di un importante banco di prova per tastare le proprie ambizioni di successo finale.