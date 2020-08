Volland: “Inter squadra fortissima! Ieri l’abbiamo vista in...

Volland: “Inter squadra fortissima! Ieri l’abbiamo vista in hotel. E’ difficile”

Volland si è concentrato sull’Inter, dopo il passaggio del turno per il Bayer Leverkusen nella serata di oggi. L’attaccante sottolinea i valori nella squadra di Conte e ammette che i tedeschi hanno già provveduto a studiare i nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dal canale Twitter del club tedesco

SFIDA APERTA – Kevin Volland ha fatto il punto della situazione sui nerazzurri in vista dei Quarti: “L’Inter è una squadra fortissima, ci aspetta un compito difficile. Ieri abbiamo guardato la partita in hotel. Anche noi però non siamo male. Se sapremo sfruttare le nostre occasioni, allora avremo sicuramente possibilità di vincere e passare”.