Vlahovic rischia la tribuna per Juventus-Inter! Le condizioni – TS

Vlahovic potrebbe non figurare nemmeno nella distinta per Juventus-Inter. L’attaccante serbo non ha risolto i problemi di pubalgia e Tuttosport annuncia come rischi la convocazione.

TAGLIO VICINO – Da giovedì si rincorrevano voci su Dusan Vlahovic recuperato e pronto a partire dal 1′ in Juventus-Inter, ma Massimiliano Allegri ha smorzato gli entusiasmi bianconeri (vedi articolo). L’attaccante sente ancora fastidio, dopo un’infiammazione pubalgica, e stamattina lo staff medico e tecnico deciderà se potrà al massimo andare in panchina. Tuttosport mette in dubbio la convocazione di Vlahovic, con la lista al momento non è uscita. Da escludere anche quella di Moise Kean, che si è infortunato a inizio settimana. Probabile Arkadiusz Milik unica punta, con Fabio Miretti a supporto da trequartista nel 3-5-1-1. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare nuovi aggiornamenti da Torino, con Vlahovic principale dubbio bianconero per Juventus-Inter.

Fonte: Tuttosport – m.bo