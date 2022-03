Vlahovic ha recuperato, Allegri stuzzicato da una coppia per Juventus-Inter – CdS

Vlahovic vestirà senza dubbi la sua maglia numero 7 domenica sera. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’unico pensiero di Allegri è su chi affiancargli in attacco in Juventus-Inter

TANDEM PERICOLOSO – In casa Juventus sale l’attesa per la sfida contro l’Inter in programma domenica. Tutto il peso dell’attacco bianconero verrà riversato sulla novità Dusan Vlahovic, che ha superato il problema all’inguine degli ultimi giorni. Per il classe 2000 serbo è previsto altro lavoro personalizzato per essere al meglio, nonostante il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri alla squadra. Non è ancora certo se, in Juventus-Inter, al fianco di Vlahovic ci sarà Paulo Dybala, che per l’ultima volta sfiderà l’Inter vestendo la maglia bianconera. Secondo quanto appreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’idea stuzzica Allegri. Il tandem Dybala-Vlahovic può essere la mossa di Allegri in questo finale di stagione: già contro l’Inter?

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.