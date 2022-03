Vlahovic e Zakaria recuperati, tra i convocati un solo dubbio per Allegri – CdS

Allegri riabbraccia quasi tutti i giocatori “recuperabili”, da Dusan Vlahovic a Denis Zakaria. In vista di Juventus-Inter un solo dubbio tra i possibili convocati della sfida.

VERSO I CONVOCATI – Vlahovic e Zakaria pienamente recuperati, era proprio quello che Massimiliano Allegri si augurava prima della sosta. Tutto dentro, o quasi. Alla Continassa oggi rientreranno i giocatori impegnati in Europa insieme gli azzurri. Da oggi il tecnico bianconero avrà modo di preparare Juventus-Inter di domenica con gran parte del gruppo quasi al completo. Chi, invece, non ha ancora recuperato è Alex Sandro. Lui resta l’unico dubbio tra i possibili convocati (o non) per il big-match di domenica. Il brasiliano, però, ha svolto una seduta di allenamento personalizzato e il suo rientro in gruppo dovrebbe avvenire prima del derby d’Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice

