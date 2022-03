Vlahovic ci sarà contro l’Inter? L’indizio arriva dai social della Juventus

L’Inter prepara ad Appiano Gentile la sfida contro la Juventus di domenica alle 20:45. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto il sogno scudetto. Il pericolo numero uno dei bianconeri è Dusan Vlahovic. Il serbo sarà titolare?

ULTIME – L’Inter deve preparare benissimo la partita contro la Juventus di domenica con il pericolo numero uno che si chiama Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è la punta di diamante dei bianconeri con Inzaghi che dovrà scegliere le soluzioni migliori per arginarlo. Vlahovic infatti sarà regolarmente della partita anche in base all’ultimo video postato dai profili social della Juventus. L’attaccante viene ripreso mentre arriva alla Continassa di corsa con scarpette allacciate e tutto l’occorrente. Dunque è pienamente recuperato e sarà in campo a guidare l’attacco della Juventus.