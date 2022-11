Vlahovic ancora in dubbio per Juventus-Inter, ha fastidio: le condizioni – TS

Vlahovic è uno dei tanti giocatori della Juventus in dubbio per la partita contro l’Inter di domani. Secondo Tuttosport l’attaccante serbo ha ancora fastidio dopo l’infortunio della scorsa settimana.

PRESENZA A RISCHIO? – Dusan Vlahovic ha saltato le ultime due partite della Juventus, contro Lecce e PSG, ma domani con l’Inter dovrebbe tornare fra i convocati. Sul suo impiego resta però un punto di domanda, perché le sue condizioni non sono certo ottimali. Massimiliano Allegri una settimana fa aveva parlato di dolore fra l’adduttore e il pube, con Tuttosport che oggi segnala come il fastidio non sia del tutto passato. Vlahovic contro il PSG è rimasto a riposo, complice la già certa eliminazione in Champions League, ieri si è allenato col gruppo. L’indicazione che arriva da Torino è che non sia ancora pronto per una maglia dal 1′, anche se l’allenamento di questo pomeriggio sarà decisivo. Non trattandosi di un problema muscolare c’è la possibilità di trattarlo in maniera diversa dal solito, ma per lui si va verso la partenza dalla panchina. Come Vlahovic è da valutare Angel Di Maria (più probabile l’impiego a gara in corso, così come Federico Chiesa), con Arkadiusz Milik unico sicuro del posto.

Fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo