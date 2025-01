Vittoria pesante del Napoli a Bergamo: Lukaku mette ko l’Atalanta

Il Napoli supera l’Atalanta per 3-2, in una sfida dall’alto tasso di spettacolo. In rete Mateo Retegui, Matteo Politano, Scott McTominay, Ademola Lookman e Romelu Lukaku.

PRIMA FRAZIONE – L’Atalanta ospita il Napoli capolista con l’obiettivo di ridurre il divario in classifica rispetto ai partenopei. Il match inizia con un’ottima spinta da parte dei bergamaschi, i quali detengono il pallino del gioco al fine di trovare gli spiragli giusti per pungere la squadra ospite. L’occasione giusta arriva al 16′ con un tiro da “centravanti puro” da parte di Mateo Retegui, il quale gestisce il pallone in maniera funzionale a liberarsi quanto basta per lasciar partire un fendente di sinistro sul quale Alex Meret non può nulla. Il gol dello svantaggio non abbatte i partenopei, che trovano in David Neres il calciatore in grado di far saltare gli equilibri. Il brasiliano, sia con la propria velocità che con la propria intelligenza tecnica, è l’artefice della rimonta azzurra. Prima con la percussione che porta al gol di Matteo Politano, al 27′, con un’eccellente tiro al volo in area di rigore. Poi con il tacco illuminante con cui Franck Anguissa avanza e serve a rimorchio Scott McTominay, il quale di prima battuta batte Marco Carnesecchi, al 40′, con un preciso destro.

L’Atalanta trova il pareggio con il solito Lookmann, ma decide Lukaku: Napoli più primo

SUCCESSO FINALE Ademola Lookman. Il prosieguo della seconda frazione vede un sostanziale equilibrio tra le due squadre, con i bergamaschi leggermente più pericolosi in fase offensiva. Quando il match sembrava avviato verso il pareggio finale, il Napoli trova nel suo punto di riferimento avanzato la chiave per invertire la tendenza. Ancora una volta Anguissa si libera sulla fascia e serve in mezzo Lukaku, il quale stacca di testa in maniera imperiosa e supera Carnesecchi al 78′. L'Atalanta non è in grado di rendersi pericolosa, nelle sue sortite offensive seguenti al nuovo vantaggio dei partenopei. Il match si conclude con il punteggio di 3-2 per il Napoli, la cui vittoria può avere un peso specifico determinante ai fini scudetto. Ora è attesa – Il secondo tempo inizia, così come il primo, con la forte pressione del club di casa. L'Atalanta si spinge in avanti alla ricerca del gol, trovando il pareggio al 50′ grazie a una giocata personale di Ademola Lookman.

ATALANTA-NAPOLI 2-3

16′ Retegui (A), 27′ Politano (N), 40′ McTominay (N), 50′ Lookman (A), 78′ Lukaku (N).