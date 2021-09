Vinicius: «Real Madrid migliore squadra al mondo. Lotteremo duramente»

Vinicius Jr, attaccante del Real Madrid, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS, ha parlato dell’imminente sfida dei blancos contro l’Inter in Champions League

I MIGLIORI – Vinicius JR scalda i motori in vista di Inter-Real Madrid. L’attaccante dei blancos è sicuro della forza della sua squadra, a suo dire la migliore del mondo: «Ci temono in Champions League? Questo accade perché siamo la migliore squadra del mondo, i giocatori qui sono dei vincenti e vogliamo tornare a vincere. I tifosi ci credono. Lotteremo duramente per cercare di vincere tutto».

Fonte: as.com