Vincic disastro, moviola Bayer Leverkusen-Inter: gol irregolare! – CdS

Direzione di Bayer Leverkusen-Inter disastrosa dello sloveno Slavko Vincic. Oltre a dare ammonizioni senza senso, convalida un gol che era da annullare. La moviola di Bayer Leverkusen-Inter realizzata dal Corriere dello Sport.

DISCIPLINARE A SENSO UNICO – Un disastro dopo l’altro: questa è la definizione per spiegare la direzione arbitrale di Vinicic in Bayer Leverkusen-Inter. Il fischietto sloveno non azzecca praticamente nulla, a partire dalla gestione a senso unico dei cartellini gialli. Nel primo tempo, ne estrae due senza motivo ad Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto. Nel primo caso, il turco giusta protesta per un fallo di mano fischiato a Marcus Thuram, ma prima c’era stato quello netto di Wirtz che era da punire. Poi le comiche su Carlos Augusto: il brasiiano viene spintonato in area da Xhaka, durante un corner, e viene ammonito lui e non lo svizzero.

Moviola Bayer Leverkusen-Inter, Vincic assegna un gol da annullare

GOL DA ANNULLARE – Ma l’episodio più eclatante arriva nella ripresa ed è anche decisivo. Ossia quello legato al gol di Mukiele, che è viziato da un netto fuorigioco di Frimpong, che prima del corner si trova in posizione di offside sul passaggio di ritorno di Palacios. Né assistente, né arbitro e né Var vedono. Poi Mukiele segna. Insomma, una direzione di gara a senso unico di Vincic. Il Corriere dello Sport non fa sconti: 5.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna