Vincic arbitro di Inter-Shakhtar Donetsk: due precedenti, uno mai giocato

Vincic sarà l’arbitro di Inter-Shakhtar Donetsk, partita della sesta giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione slovena, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Shakhtar Donetsk sarà la seconda partita per Slavko Vincic come arbitro dei nerazzurri. L’unico altro incrocio risale al 6 novembre 2014, in una partita di Europa League contro il Saint-Étienne. In Francia, nella quarta giornata del girone, finì 1-1: in gol Dodò per la squadra di Walter Mazzarri (alla sua penultima partita prima dell’esonero) e Moustapha Sall per i padroni di casa. A marzo avrebbe dovuto arbitrare l’andata degli ottavi contro il Getafe, partita poi annullata per l’esplosione della pandemia.

OCCHIO AL VAR – Vincic era assistente VAR di Barcellona-Inter della scorsa stagione, quando assieme all’arbitro VAR (Danny Makkelie, rivisto martedì scorso a Monchengladbach) e al direttore di gara di campo (il connazionale Damir Skomina) ignorò un rigore di Arthur su Stefano Sensi. Sul proseguimento dell’azione arrivò l’1-1, ma nessuno intervenne per fare giustizia. La curiosità è che oggi al monitor ci sarà Pawel Gil, che l’anno scorso contro lo Slavia Praga fu invece fiscalissimo su una situazione del genere. Romelu Lukaku aveva realizzato lo 0-2, ma quest’ultimo mandò Szymon Marciniak al VAR per un intervento (non così netto) di Stefan de Vrij e assegnò il rigore, annullando il gol.