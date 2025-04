Vincic arbitro di Inter-Bayern Monaco: quattro precedenti (uno in stagione)

I PRECEDENTI – Ad arbitrare Inter-Bayern Monaco sarà Slavko Vincic, arbitro sloveno di Maribor. Il classe 1979 ha già diretto quattro partite dei nerazzurri nel corso della sua carriera, tre in Champions League e una in Europa League. La prima risale alla stagione 2014-2015, quando lo sloveno diresse il match pareggiato dai meneghini contro il Saint-Etienne per 1-1 ai gironi di Europa League. Poi tre sfide nella competizione europea più importante, a partire dal pareggio senza reti contro lo Šachtar Donec’k del 2020. Le ultime due hanno visto i nerazzurri ottenere dei risultati di segno opposto: la vittoria per 1-0 contro il Barcellona del 2022 e la sconfitta, senza conseguenze, con lo stesso punteggio contro il Bayer Leverkusen nella fase a gironi di quest’edizione di Champions League. Tale ultima sconfitta è stata poi irrilevante ai fini del passaggio del turno, con i meneghini che hanno ottenuto il pass per l’accesso agli ottavi, senza passare per i playoff, grazie al raggiungimento del quarto posto nella fase a gironi.

Vincic arbitro di Inter-Bayern Monaco: il bilancio stagionale

RENDIMENTO STAGIONALE – Oltre ad aver arbitrato la sfida tra Inter e Bayer Leverkusen, Vincic ha già diretto altre 7 gare di questa Champions League: Arsenal-PSG, Barcellona-Bayern Monaco, Real Madrid-Milan, Monaco-Aston Villa, Lille-Feyenoord, PSV-Juventus, Bayer Leverkusen-Bayern Monaco. Nelle sfide da lui dirette, Vincic ha estratto 40 cartellini gialli e nessun rosso.