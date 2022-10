Vincic arbitro di Inter-Barcellona: un flop nell’ultimo dei precedenti

Turpin sarà l’arbitro di Inter-Barcellona, partita della terza giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione slovena, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Barcellona sarà la terza partita per Slavko Vincic come arbitro dei nerazzurri. Né vittorie né sconfitte finora: soltanto pareggi, due. L’ultimo però è come se fosse un tracollo, perché si tratta dello 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020-2021 (9 dicembre 2020), che costò l’eliminazione chiudendo al quarto posto. L’altro è un 1-1 in Europa League sul campo del Saint-Étienne, nella penultima partita di Walter Mazzarri da allenatore dell’Inter.