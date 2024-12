Vincic l’arbitro di Bayer Leverkusen-Inter, un precedente amaro!

Slavko Vincic sarà l’arbitro di Bayer Leverkusen-Inter, partita della sesta giornata della fase Campionato della Champions League 2024-2025 in programma oggi alle 21:00. Questa la scheda del direttore di gara di nazionalità slovena, ufficializzato nella designazione arbitrale Uefa per il match della Bay Arena.

QUARTA VOLTA – Ad arbitrare Bayer Leverkusen-Inter ci penserà lo sloveno Vincic, arbitro 45enne di Maribor, internazionale dal 2010. Si tratta dunque di un fischietto con molta esperienza. Sarà il quarto incontro di Vincic con l’Inter di mezzo. Ci sono tre precedenti prima della sfida di questa sera alla Bay Arena e sono pressoché tutti positivi. Il primo risale addirittura al 6 novembre 2014, fase a gironi di Europa League con i nerazzurri impegnati in Francia sul campo del Saint-Etienne. In quel caso la partita si concluse 1-1. Il secondo precedente invece è in Champions League. Ed è amaro per la Beneamata: Inter-Shakthar Donetsk 0-0 del 9 dicembre 2020. L’Inter doveva vincere per passare il turno, ma l’allora squadra di Antonio Conte non riesce ad andare oltre il pareggio. Come dimenticare il colpo di testa di Alexis Sanchez stoppato da Romelu Lukaku. L’ultimo precedente è invece lietissimo: Inter-Barcellona 1-0 del 4 ottobre 2022, con gol di Hakan Calhanoglu.

Vincic arbitro di Bayer Leverkusen-Inter, il bilancio con le italiane

BILANCIO – Vincic, arbitro di Bayer Leverkusen-Inter, ha arbitrato molto spesso squadre italiane. Oltre ad aver diretto l’Inter per tre volte, ha anche arbitrato quattro volte Milan e Lazio, due volte la Roma e una volta a testa Fiorentina, Atalanta e Napoli. Non solo club, perché lo sloveno ha pure diretto sei volte la Nazionale maggiore, due volte l’Italia U21 e una quella U17. Complessivamente, considerando solo i club: Vincic ha diretto 16 volte le squadre italiane in Europa. Lo score non è positivissimo: sei vittorie, tre sconfitte e sette pareggi.