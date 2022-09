Viktoria Plzen-Inter 0-2, il tabellino della partita di Champions League

Viktoria Plzen-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della partita valida per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League 2021-2022.

TUTTO FACILE – L’Inter leva il brutto zero dalla classifica e conquista i primi punti in questa Champions League. Prestazione non scintillante, contro un avversario più che modesto, ma alla fine arriva la vittoria. Il Viktoria Plzen è poca cosa e lo si capisce da subito, anche se ci vogliono venti minuti per sbloccarla con Edin Dzeko. Dopo qualche errore di troppo è Denzel Dumfries a chiudere i conti, quando i cechi erano già in dieci uomini per l’espulsione di Pavel Bucha (fallaccio su Nicolò Barella, dato dal VAR). Alle 21 sempre per il Gruppo C si gioca Bayern Monaco-Barcellona. Questo il tabellino di Viktoria Plzen-Inter.

VIKTORIA PLZEN-INTER 0-2 – IL TABELLINO

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel (76′ Ndiaye), Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach (76′ Holik), Bucha; Mosquera, Vlkanova (84′ Cermak), Sykora (71′ Jirka); Chory (71′ F. Bassey).

In panchina: Tvrdon, Jedlicka, Tijani, Pilar.

Allenatore: Michal Bilek

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni (64′ D’Ambrosio); Dumfries, Barella (72′ Gagliardini), Brozovic (84′ Asllani), Mkhitaryan (72′ Calhanoglu), Gosens; Dzeko, J. Correa (72′ Lautaro Martinez).

In panchina: Handanovic, Cordaz, de Vrij, Bellanova, Dimarco, Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Sandro Scharer della federazione svizzera (Zogaj – Erni; Fahndrich; San – Tschudi)

Gol: 20′ Dzeko, 71′ Dumfries

Espulso: Bucha (V) al 61′ per grave fallo di gioco

Ammoniti: Sykora, Kalvach, Jemelka (V), Bastoni, Gagliardini (I)

Recupero: 0′ PT, 3′ ST