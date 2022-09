Viktoria Plzen-Inter, Scharer ringrazia il Var! No rigore. La moviola − CdS

Scharer è stato il direttore di gara che ha arbitrato Viktoria Plzen-Inter. Diversi gli episodi di moviola con i cechi molto coinvolti (vedi articolo). Per il Corriere dello Sport non è da sufficienza

MOVIOLA − Non è da sufficienza l’arbitraggio di Sandro Scharer in Viktoria Plzen-Inter. Il Corriere dello Sport gli assegna un 5,5: diversi episodi discutibili. Il fischietto svizzero deve dire grazie al Var che lo aiuta a più riprese. Soprattutto nel secondo tempo quando manda sotto la doccia Bucha per l’entrata sulla tibia di Niccolò Barella. Grazie alla tecnologia, cambia il cartellino da giallo a rosso. Un prima espulsione in realtà poteva già starci su Sykora nei confronti di un Denzel Dumfries lanciato a rete. Solo ammonizione per il ceco, troppo indulgente. Corrette poi anche le altre due ammonizioni per Jemelka e Kalvach rispettivamente per fallo su Dumfries ed Henrikh Mkhitaryan. Non c’è rigore per l’Inter sul presunto fallo di braccio di Kalvach su punizione dal limite di Marcelo Brozovic. Arto attaccato al corpo. Nell’Inter giallo per Alessandro Bastoni (poi richiamato in panchina) e Roberto Gagliardini: giusti. Regolarissimo il primo gol dell’Inter di Edin Dzeko. Al Var voto 6.

Fonte: Corriere dello Sport