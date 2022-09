Viktoria Plzen-Inter, probabili formazioni: le ultime su ballottaggi e scelte di Inzaghi

Viktoria Plzen-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 18:45 (vedi informazioni). Partita valida per la 2ª giornata del Gruppo C di UEFA Champions League. Per quanto riguarda le probabili formazioni, scopriamo le ultime sulle scelte di Inzaghi, che come sempre deve ancora sciogliere alcuni ballottaggi per definire l’undici iniziale di Viktoria Plzen-Inter

INDISPONIBILI: 90 Lukaku (infortunato); 45 Valentin Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa (impegnati in Youth League, ndr).

NON REGISTRATI IN LISTA UEFA: Brazao; Dalbert.

CONVOCATI: Lista non diramata.

MODULO: 3-5-2.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 9 Dzeko, 11 J. Correa.

Viktoria Plzen-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

A DISPOSIZIONE: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 10 Lautaro Martinez, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

BALLOTTAGGI: Le scelte di Inzaghi vanno verso la titolarità di Onana ma occhio alle sorprese. Senza Handanovic a chi andrà la fascia di capitano? Brozovic “favorito” su Skriniar. Pronto al debutto anche Acerbi, che guiderà la difesa al posto di de Vrij. In mezzo al campo più Mkhitaryan che Gagliardini nelle rotazioni. Non è da escludere una chance per Dimarco quinto per il discorso legato ai calci da fermo. A riposo Lautaro Martinez, spazio alla coppia Dzeko-Correa in attacco.

AVVERSARIO: Vedi le probabili formazioni riferite al Viktoria Plzen di Michal Bilek.

