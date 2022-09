Viktoria Plzen-Inter, probabili formazioni 2ª giornata Gruppo C di UEFA Champions League

Viktoria Plzen-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:45 si affronteranno presso lo Stadio “Mesta Plzne – Doosan Arena” di Plzen (Repubblica Ceca) per la partita della 2ª giornata del Gruppo C di UEFA Champions League (vedi informazioni). Prima trasferta internazionale della stagione. Ecco le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Inter in Champions League

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): 36 Stanek; 24 Havel, 2 Hejda ©, 4 Pernica, 21 Jemelka; 23 Kalvach, 20 Bucha; 7 Sykora, 88 Vlkanova, 18 Mosquera; 90 Bassey.

A disposizione: 13 Tvrdon, 16 Jedlicka; 3 Tijani, 6 Pilar, 15 Chory, 25 Cermak, 44 Holik, 77 Jirka, 99 N’Diaye.

Allenatore: Michal Bilek

Indisponibili e/o non convocati: 9 Kliment, 10 Kopic.

Giocatori non registrati nella lista UEFA: 14 Reznik, 33 Dedic, 35 Kasa, Alvir e Pejsa.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Il grande dubbio di Bilek è in attacco, dove Bassey alla fine può davvero avere la meglio su Chory. In difesa Holik insidia Havel per il ruolo di terzino destro.

Viktoria Plzen-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 9 Dzeko, 11 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 5 Gagliardini, 10 Lautaro Martinez, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibile e/o non convocato: 90 Lukaku.

Giocatori non registrati nella lista UEFA: Brazao; Dalbert.

Altri giocatori: 45 Valentin Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa (impegnati in UEFA Youth League con l’Inter Under-19).

Ultime notizie e ballottaggi: Solito ballottaggio in porta, dove Onana spera nuovamente di avere la meglio su Handanovic in Europa ma non è facile. Sulle fasce Darmian e Dimarco partono dietro rispetto a Dumfries e Gosens ma la sorpresa potrebbe essere una rotazione in mezzo al campo (spazio alla fisicità di Gagliardini?). In attacco tre punte per due maglie con Correa favorito dal 1′: possibile riposo iniziale per Lautaro Martinez con Dzeko a far coppia con l’altro argentino?

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Viktoria Plzen-Inter di UEFA Champions League verranno dati nelle prossime ore.