Viktoria Plzen-Inter, Inzaghi indeciso sulla formazione: la situazione

Simone Inzaghi sarebbe indeciso sulla formazione da schierare oggi in Viktoria Plzen-Inter, match valido per il gruppo C di Champions League.

FORMAZIONE MIGLIORE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi è indeciso sulla formazione migliore da schierare in Viktoria Plzen-Inter. Resterebbe il ballottaggio tra Samir Handanovic e Andre Onana. In difesa dovrebbe tornare Alessandro Bastoni. A destra Denzel Dumfries pare in vantaggio su Matteo Darmian. A sinistra l’allenatore nerazzurro sembrerebbe optare per Robin Gosens rispetto a Federico Dimarco. In attacco potrebbero esserci possibilità per Joaquin Correa. Assente invece Romelu Lukaku.

Fonte: SportMediaset.it