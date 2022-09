Viktoria Plzen-Inter, Dzeko il protagonista. Due rimandati: le pagelle − TS

L’Inter ha trionfato contro il Viktoria Plzen per 0-2 grazie ai gol di Dzeko e Dumfries. Debutto positivo anche per Acerbi. Solo due sotto la sufficienza. Le pagelle di Viktoria Plzen-Inter secondo Tuttosport

IL PROTAGONISTA − Seconda vittoria consecutiva per l’Inter dopo quella in campionato col Torino. Ieri sera, la squadra di Inzaghi ha battuto il Viktoria Plzen in trasferta ottenendo il primo successo stagionale in Champions League. Edin Dzeko il vero grande protagonista di Viktoria Plzen-Inter con un gol e un assist. Per lui voto di Tuttosport pari a 7,5. Praticamente è il voto più alto della formazione nerazzurra. Mezzo punto in meno invece per Francesco Acerbi, debuttante e Denzel Dumfries, suo il gol che ha chiuso il match. Buon 6,5 per André Onana, Alessandro Bastoni, Robin Gosens e Simone Inzaghi. Mentre sufficienza raggiunta per Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio – subentrato – Niccolò Barella, Marcelo Brozovic e Joaquin Correa.

DA RIVEDERE − Nonostante la vittoria, in casa Inter due giocatori non sono riusciti a raggiungere la sufficienza fermandosi al 5,5. Si tratta di Henrikh Mkhitaryan, che ha giocato titolare al posto di Hakan Calhanoglu. Poca precisione per lui nel calciare. E Roberto Gagliardini, entrato al 27′ della ripresa per Barella un po’svogliato: diversi palloni persi e un cartellino giallo.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini