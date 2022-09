Viktoria Plzen-Inter, dubbio Onana-Handanovic resta. Le certezze

Il punto sulla formazione che sceglierà Simone Inzaghi per scendere in campo oggi nel match di Champions League, Viktoria Plzen-Inter.

VIKTORIA PLZEN-INTER – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, l’Inter ha svolto il risveglio muscolare in albergo. Ballottaggio tra Andre Onana e Samir Handanovic. Ragionando con la logica, dovrebbe giocare il portiere camerunense. Tuttavia, in base a quello che ha detto ieri Simone Inzaghi che ha dichiarato di aver deciso, ma che la comunicherà nel pomeriggio ai giocatori, il dubbio dunque si deve lasciare. Così altri dubbi di formazione in altre zone del campo. Le certezze sarebbero Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. La difesa dovrebbe tornare quella titolare con Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni.

Fonte: Sky Sport