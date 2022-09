Viktoria Plzen-Inter, dubbi da sciogliere per Inzaghi: la situazione

Simone Inzaghi ha ancora alcuni nodi da sciogliere in vista di Viktoria Plzen-Inter, seconda giornata del gruppo C di Champions League.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, un dubbio di formazione per Simone Inzaghi in vista di Viktoria Plzen-Inter riguarda il portiere. Andre Onana sarebbe in vantaggio su Samir Handanovic. In attacco Lautaro Martinez dovrebbe fare gli straordinari, accanto a lui Edin Dzeko. A centrocampo rientro per Nicolò Barella. In difesa Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. Sulle fasce: a sinistra Federico Dimarco insidia Robin Gosens. A destra non è detto che scenda in campo Denzel Dumfries, in quanto in questo momento Matteo Darmian garantisce maggiore solidità.

Fonte: SportMediaset.it