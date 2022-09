Viktoria Plzen-Inter, diversi ballottaggi in corso in casa nerazzurra: il punto

Diversi ballottaggi in corso in casa Inter in vista della partita in casa del Viktoria Plzen, gara valida per il gruppo C di Champions League.

VIKTORIA PLZEN-INTER – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento da Plzen con gli studi di Sky Sport 24, l’Inter proverà a presentarsi con la formazione migliore. Oggi la rifinitura non avrebbe chiarito molto. Ballottaggio in porta tra Samir Handanovic e Andre Onana, con lo sloveno favorito. In campo dovrebbe esserci la difesa titolare. Un dubbio in attacco: confermato Lautaro Martinez, con accanto a lui probabilmente Joaquin Correa più di Edin Dzeko ma questo è da vedere, visto che il Tucu non è in forma straordinaria. Poi a centrocampo Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, artisti del gol vittoria in Inter-Torino. Sugli esterni non si sa se giocherà Robin Gosens, ma il tedesco non quasi è mai partito titolare nelle rotazioni. A destra da vedere se ci potrà esserci una chance per Raoul Bellanova o un’altra opportunità o per Matteo Darmian o per Denzel Dumfries.

Fonte: Sky Sport